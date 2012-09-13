Русификация osCommerce

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Требуется русифицировать шаблон на osCommerce 2.2 (админку и фронтпейдж). Цена и сроки?

13 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров