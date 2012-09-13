Необходимо перенести работающий html сайт на движок. Назовите вашу цену.
Русификация osCommerce
Требуется русифицировать шаблон на osCommerce 2.2 (админку и фронтпейдж). Цена и сроки?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте! Необходим человек разбирающийся в верстке и joomla 2.5 для корректировки замечаний и тестового наполнения на текущем сайте. Все замечания хорошо расписаны. Только правка верстки, тестовое наполнение и тестирование с выявлением ошибок. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $270
Приветствую! Необходимо сделать сайт на Drupal`е версии от 7.х. Есть готовые прототипы страниц, техническое задание и дизайн. Срок 1-1,5 недели. На сайте планируются следующий фукнционал: Статьи, фотогалереи, отзывы, слайдеры, ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист с опытом работы с системой управления MODx (evolution/revolution). Нужно создать сайт с каталогом товаров, с простым личным кабинетом пользователя и возможностью экспорта товаров из CSV для первичного и ...Закрыт13 лет назад
Необходимо сделать так, чтобы генерировалось случайный уникальный номер для полученных данных из формы. Число должно состоять из случайной англ. буквы и 7 цифр. Пример такого числа F2384586 или K9027394. Если номер уже был сгенерен, то ...Закрыт13 лет назад
Небольшие доработки на JoomlaСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен человек для решения небольших срочных задач на сайте. Сайт на Joomla. Нужен человек умеющий поправить верстку, прикрутить модули и т.д. Проект срочный!Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Движок партнерки Adminstation лицензионный. Нужна помощь в настройке и интеграции дизайна.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходимо написать простую систему куда бы заходили райтеры. Они добавляют для проверки свой контент на определенные выданные им сайты. После этого главный редактор проверяет материал и разрешает его публикацию. Сайтов много, райтеров тоже много, редакторов ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно реализовать на Virtuemarte страницу категории и корзину аналогично вот этому сайту http://fortisflex.ru/section/8 Тоесть что бы магазин работал с 4-мя уровнями цен которые меняются в зависимости от суммы заказа. ...Завершен13 лет назад