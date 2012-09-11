Создать сайт на MODX с каталогом продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки129 просмотров

Требуется специалист с опытом работы с системой управления MODx (evolution/revolution).

Нужно создать сайт с каталогом товаров, с простым личным кабинетом пользователя и возможностью экспорта товаров из CSV для первичного и последующего заполнения каталога товаров и синхронизации цен на существующие товары.

Верстка готова и будет предоставлена исполнителю.

Техническое задание прикреплено к данному проекту.

В случае заинтересованности проектом и наличия достаточного количества свободного времени для оперативной сдачи проекта, прошу вас сделать предложение и предоставить:

— Ссылки на разработанные сайты на MODX;

— Стоимость работы;

— Срок разработки в часах;

— Дата начала и завершения работ.

MODX
13 лет назад
welldesign
Данил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dreeman
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$250
5 дней

Заявки фрилансеров

Dreeman
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад