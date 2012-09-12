Поправить некоторые элементы в joomla 2.5

Здравствуйте!

Необходим человек разбирающийся в верстке и joomla 2.5 для корректировки замечаний и тестового наполнения на текущем сайте. Все замечания хорошо расписаны. Только правка верстки, тестовое наполнение и тестирование с выявлением ошибок. Программирование за нами.

Пример замечаний:

7. Сделать переходы по баннерам: ДО, Тематический каталог книг в Библиотеке

8. Подписаться на рассылку - в окне должен вводиться текст черным, а не светло-серым

9. Форму оф-лайна прикрути уже к зеленой кнопке "Задать вопрос специалисту"

10. Когда выделяешь раздел бокового меню в главном меню пропадает выделение

11. Когда нажимаешь в разделе О нас/О ресурсном центре страница обновляется, а должна остаться страница как при загрузке раздела О нас