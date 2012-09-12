Сделать сайт на Drupal 7.х. Дизайн готов.

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок143 просмотра

Приветствую!

Необходимо сделать сайт на Drupal`е версии от 7.х.

Есть готовые прототипы страниц, техническое задание и дизайн.

Срок 1-1,5 недели.

На сайте планируются следующий фукнционал: Статьи, фотогалереи, отзывы, слайдеры, форма обратной связи.

Более подробная информация высылается по запросу.

Drupal
13 лет назад
aique
29 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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