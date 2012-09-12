Требуется специалист с опытом работы с системой управления MODx (evolution/revolution). Нужно создать сайт с каталогом товаров, с простым личным кабинетом пользователя и возможностью экспорта товаров из CSV для первичного и ...
Сделать сайт на Drupal 7.х. Дизайн готов.
Приветствую!
Необходимо сделать сайт на Drupal`е версии от 7.х.
Есть готовые прототипы страниц, техническое задание и дизайн.
Срок 1-1,5 недели.
На сайте планируются следующий фукнционал: Статьи, фотогалереи, отзывы, слайдеры, форма обратной связи.
Более подробная информация высылается по запросу.
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