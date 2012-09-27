Перенос html сайта на движок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен18 заявок186 просмотров

Необходимо перенести работающий html сайт на движок. Назовите вашу цену.

HTML
13 лет назад
pelyhkonst
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$80
7 дней
Оксана все сделала просто замечательно. Сотрудничать с Оксаной было весьма приятно: все четко, ясно, просто, без лишних слов и проволочек. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад