Установить и настроить шаблон на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка97 просмотров

Необходимо установить и настроить шаблон YO THEMES на Joomla CMS в наикратчайшие сроки.

Joomla
13 лет назад
LifeISlife
Виктор 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Проект был выполнен намного раньше обещанных сроков. Сергей компетентный и порядочный профессионал своего дела - советую !
Приятно работать с порядочным человеком - понятное ТЗ, мгновенная оплата. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим, и всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад