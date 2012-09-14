Сайт-визитка на Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт30 заявок190 просмотров

Требуется создать простой сайт-визитку на joomla. Потребуется установить несколько модулей, поверстать и возможно немного поработать в фотошопе.

Joomla
13 лет назад
austrell
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров