Необходимо обновить движок Magento с версии 1.4.2 на 1.7.0.2(х) Магазин полностью рабочий и некоторыми установленными модулями и Товарной Базой на 18000 товаров. Необходимо выполнить качественное обновление и выполнить все необходимые настройки ...
Поставить и настроить сайт на WP
Необходимо установить и настроить сайт на WordPress.
Скрин: http://clip2net.com/s/2iMcb
Шаблон Slaten. Его необходимо подредактировать/настроить таким образом:
Сверху основные страницы "1".
Предполагается сделать 3 раздела сайта для которых возможно придется создать свой шаблон (необходимо чтобы для каждого раздела была своя шапка "2" и свое доп. меню "3")
Доп. меню "3" должно состоять из страниц (не рубрики).
Редактирование всех разделов должно происходить предположительно так:
Все делается через "страницы". При создании указывает Родительский раздел или подраздел с указанием шаблона раздела сайта шапку и меню которого мы должны видеть на данной странице. Или можно создать доп. меню через раздел "меню" в CMS и каким-то образом привязать к каждому "шаблону".
Вопросы и предложения только в проект.
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