Поставить и настроить сайт на WP

Необходимо установить и настроить сайт на WordPress.

Скрин: http://clip2net.com/s/2iMcb

Шаблон Slaten. Его необходимо подредактировать/настроить таким образом:

Сверху основные страницы "1".

Предполагается сделать 3 раздела сайта для которых возможно придется создать свой шаблон (необходимо чтобы для каждого раздела была своя шапка "2" и свое доп. меню "3")

Доп. меню "3" должно состоять из страниц (не рубрики).

Редактирование всех разделов должно происходить предположительно так:

Все делается через "страницы". При создании указывает Родительский раздел или подраздел с указанием шаблона раздела сайта шапку и меню которого мы должны видеть на данной странице. Или можно создать доп. меню через раздел "меню" в CMS и каким-то образом привязать к каждому "шаблону".

Вопросы и предложения только в проект.