Обновить magento с 1.4.2 на 1.7.0.2(х)

Необходимо обновить движок Magento с версии 1.4.2 на 1.7.0.2(х)

Магазин полностью рабочий и некоторыми установленными модулями и Товарной Базой на 18000 товаров.

Необходимо выполнить качественное обновление и выполнить все необходимые настройки для 100% работоспособности магазина.

Все необходимо выполнить без ущерба на продажи магазина и ссылки_URL.

Ваши пожелания по цене прошу оставлять на почту с темой Обновление Magento

Прошу Указать цены и сроки выполнения, и что требуется.