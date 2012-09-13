Обновить magento с 1.4.2 на 1.7.0.2(х)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка116 просмотров

Необходимо обновить движок Magento с версии 1.4.2 на 1.7.0.2(х)

Магазин полностью рабочий и некоторыми установленными модулями и Товарной Базой на 18000 товаров.

Необходимо выполнить качественное обновление и выполнить все необходимые настройки для 100% работоспособности магазина.

Все необходимо выполнить без ущерба на продажи магазина и ссылки_URL.

Ваши пожелания по цене прошу оставлять на почту с темой Обновление Magento

Прошу Указать цены и сроки выполнения, и что требуется.

Magento
13 лет назад
welcash
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

coffein1389
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

coffein1389
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад