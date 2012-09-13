Натяжка на Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок180 просмотров

Добрый день!

Необходимо натянуть верстку на Джумлу.

Есть все страницы в html.

Страницы можно глянуть в прикрепленном файле.

В заявках пожалуйста оставляйте стоимость и сроки исполнения проекта.

HTMLJoomla
13 лет назад
E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров