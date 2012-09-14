Доработать сайт на Друпал

Есть сайт на Друпале esque(точка)su

Прошлый разработчик не справился.

Нужно внести такие коррективы:

1. добавить в подвал сайта рубрики "о нас пишут", контакты. там хотелось бы разместить партнеров наших, их логотипы и некоторые скрины печатных изданий.

2. в магазине esque(точка)su/shop - в самих товарах добавить поля комментариев и некоторые другие товары сбоку, чтобы можно было перейти на другие товары

3. сделать блок советов на главной странице справа где сейчас раздел женский гид. маленький блок, где можно будет проконсультироваться по различным советам у специалистов.

4. доделать по типу жж блоги и грамотную регистрацию - esque(точка)su/blog

вывести пару блогов на главную страницу. также справа вместо женского гида.

5. женский гид перенести в другое место, на место sq fm (женский гид должен быть выполнен в форме карты метрополитена - карта готова в хорошем качестве, ее делал дизайнер.)

6. sq fm сократить до пару песен и перенести туда же справа.

таким образом женский гид (в том виде, в котором он сейчас)должен заменить раздел блок советов и пару блогов, sq fm

7. в некоторых статьях должен слева появляться окно с выбором других статей с надписью "возможно вас заинтересует".

8. RSS

9. улучшить фотогалерею

10. на главной странице вывести 2 акции из статей женского гида (именно акции)

11. исправить верстку: в ИЕ криво отображается, на маленьких мониторах сайт просто обрезается и не появляется полоса прокрутки (скрины есть)

Ищу надежного исполнителя который может всё сделать.

Возможно только программирование, верстальщик есть (только указываете в заявке возьметесь за верстку или нет).

Пишите сроки и бюджет +-

Наличие отзывов обязательно! Без отзывов заявки не буду рассматривать.

пс. Программиста знающего Друпал в команде у меня нет, если сработаемся будем плодотворно работать.