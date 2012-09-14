Необходима доработка интернет-магазина на Magento

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка110 просмотров

Требуется разработчик с отличным знанием CMS Magento для поддержки и внедрения новых задач.

Проект готов на 70-80%.

Необходимые знания:

администрирование MySQL, Apache

знание php, js и html

понимание SOAP

Задачи : доработка Magento, обмен с 1с, подправить дизайн.

ApacheHTMLJavaScriptMagentoMySQLPHP
13 лет назад
sebastian82
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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