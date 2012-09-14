Необходимо исправить ошибки, которые выдаёт интерпретатор PHP и узнать почему не загружаются фото в статьи.
Необходима доработка интернет-магазина на Magento
Требуется разработчик с отличным знанием CMS Magento для поддержки и внедрения новых задач.
Проект готов на 70-80%.
Необходимые знания:
администрирование MySQL, Apache
знание php, js и html
понимание SOAP
Задачи : доработка Magento, обмен с 1с, подправить дизайн.
Заявки фрилансеров
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