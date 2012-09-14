Перенести существующий сайт html (статика) на Amiro CMS.
Создание сайта. Срочно.
Нужно поставить верстку на джумлу и запрограммировать.
Сроки - до понедельника.
Заявки фрилансеров
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