Помощь по Drupal

Здравствуйте! Необходим человек разбирающийся в верстке и joomla 2.5 для корректировки замечаний и тестового наполнения на текущем сайте. Все замечания хорошо расписаны. Только правка верстки, тестовое наполнение и тестирование с выявлением ошибок. ...