Перенос функционала на OpenCart

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка183 просмотра

Надо полностью перенести сайт kabinki.ru с ShopCMS на OpenCart.

Надо сохранить весь функционал

Перенести дизайн

Все товары

Поправить баги в шаблоне если такие есть

Оплата по факту!

Opencart
13 лет назад
Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад

Выбранный исполнитель

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$250
7 дней
Спасибо Александру за качестванный перенос сайта на другую CMS.Работ сделана быстро,с некоторыми правками.Спасибо ищераз,рекомендую.
Сотрудничеством с Виталием остался доволен. Своевременная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад