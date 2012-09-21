Поправить меню сайта на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок167 просмотров

Нужно поправить функционал меню, мелочь... сайт на Joomla

Joomla
13 лет назад
theneo
Игорь 
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$10
1 день
Все проблемы исправил быстро и качественно! Рекомендую.
Отличный заказчик. Все четко и ясно. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад