Требуется совместная работа с программистами по настройке каталогов, инфоблоков, корзины. Требование отличное знание 1с битрикс. За скорость оплата достойная!
Поправить меню сайта на Joomla
Нужно поправить функционал меню, мелочь... сайт на Joomla
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