Работа с 1С--Битрикс по интеграции

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки131 просмотр

Требуется совместная работа с программистами по настройке каталогов, инфоблоков, корзины. Требование отличное знание 1с битрикс. За скорость оплата достойная!

13 лет назад
uverst
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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