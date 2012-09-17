Натянуть верстку на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок171 просмотр

Здравствуйте, есть готовый сверстаный шаблон c1ick.su, его необходимо натянуть на CMS, желательно ДЛЕ или Вордпресс, но можно и другие, предлагайте. Пожалуйста, пишите приблизительное время, которое вам потребуется и цену.

WordPress
13 лет назад
1LuCi3
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров