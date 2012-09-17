Сайт на DLE

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки158 просмотров

Есть дизайн 8 страниц

нужно сделать легкий сайт

DLE
13 лет назад
SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Camicia_nera
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$120
3 дня

Заявки фрилансеров

Camicia_nera
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад