Web-программирование, HTML-вёрстка, создание сложных сайтов с нуля

Предлагаю услуги по созданию сложных web-сайтов на Perl или PHP, а также исправлению ошибок, реализации новых функций в существующих сайтах на любом движке, кроме Joomla.

БД: MySQL или SQLite.

Также выполняю валидную HTML-вёрстку. Работаю с jQuery.

Опыт работы показывает, что даже внесение небольших корректировок в чужой код может отнимать часы на его изучение и понимание. Поэтому цены и сроки, которые я указываю в своей заявке, взяты не с «потолка», а из опыта.

В случае больших проектов работаю с условием предоплаты в 50%, либо поэтапной оплаты по мере сделанного.

Рабочие дни: понедельник-пятница.

Внимание! Не работаю с сайтами секс-знакомств, варезами, сайтами, использующими в том или ином виде мошеннические схемы.

*** Принимаю задания от $30, с меньшими бюджетами не работаю ***

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО ЗАДАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С PERL.