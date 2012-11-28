Camicia_nera

Станислав Camicia_nera

 
37 летРоссия/Пенза
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web-программирование, HTML-вёрстка, создание сложных сайтов с нуля

Предлагаю услуги по созданию сложных web-сайтов на Perl или PHP, а также исправлению ошибок, реализации новых функций в существующих сайтах на любом движке, кроме Joomla.

БД: MySQL или SQLite.

Также выполняю валидную HTML-вёрстку. Работаю с jQuery.

Опыт работы показывает, что даже внесение небольших корректировок в чужой код может отнимать часы на его изучение и понимание. Поэтому цены и сроки, которые я указываю в своей заявке, взяты не с «потолка», а из опыта.

В случае больших проектов работаю с условием предоплаты в 50%, либо поэтапной оплаты по мере сделанного.

Рабочие дни: понедельник-пятница.

Внимание! Не работаю с сайтами секс-знакомств, варезами, сайтами, использующими в том или ином виде мошеннические схемы.

*** Принимаю задания от $30, с меньшими бюджетами не работаю ***

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО ЗАДАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С PERL.

PHPMySQLHTMLJoomlajQueryPerlSQLite
Портфолио
Отзывы заказчиков
VitUrzh
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Изменение функционала joomgallery
Все сделал как надо, программа работает!
Был рад сотрудничеству, всё отлично.
Ответный отзыв
British-look
Наталья 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$18
10 баллов
11 лет назад
Нужен калькулятор стоимости услуг для сайта
Спасибо за работу! Никаких претензий, калькулятор работает отлично. Буду обращаться.
Всё прошло отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
obrazovanie_su
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создание движка для поисковика на основе ЯндексXML
Отлично сделал всю работу: 1) Запрограммировал движок для поисковика (poisk.su) на основе Яндекс.XML 2) Встроил движок в предоставленный дизайн, плюс исправив несколько ошибок в верстке для браузеров ОПЕРА и IE 3) Автоматизировал определение города из которого идет запрос по IP адресу клиента с помощью сервиса ipgeobase и базой городов от Яндекса. 4) Исполнение заказа сильно не растягивает во времени, не кормит "завтра"ками. Со мною работал по принципу: есть результат - есть оплата. За что ему отдельное спасибо. Очень хорошее исполнение, прислушивается к каждой просьбе клиента Я доволен результатом совместной работы.
Всё отлично.
Ответный отзыв
ruv222
Юрий 
63 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Создание формы заполнения квитанции на php
Легок в общении. Работа сделана раньше времени, качественно, профессионально. Настоящий профи!
Всё прошло отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
boudilova
Анна 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Подсчет единиц в двоичном числе на perl
Работу выполнил очень быстро и качественно. оказал помощь в последующей настройке функции, хоть это и не входило в тз. сотрудничество мне понравилось. рекомендую.
Благодарю за интересное задание :) Процессом сотрудничества доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
22 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга