Станислав Camicia_neraCamicia_nera
Предлагаю услуги по созданию сложных web-сайтов на Perl или PHP, а также исправлению ошибок, реализации новых функций в существующих сайтах на любом движке, кроме Joomla.
БД: MySQL или SQLite.
Также выполняю валидную HTML-вёрстку. Работаю с jQuery.
Опыт работы показывает, что даже внесение небольших корректировок в чужой код может отнимать часы на его изучение и понимание. Поэтому цены и сроки, которые я указываю в своей заявке, взяты не с «потолка», а из опыта.
В случае больших проектов работаю с условием предоплаты в 50%, либо поэтапной оплаты по мере сделанного.
Рабочие дни: понедельник-пятница.
Внимание! Не работаю с сайтами секс-знакомств, варезами, сайтами, использующими в том или ином виде мошеннические схемы.
*** Принимаю задания от $30, с меньшими бюджетами не работаю ***
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО ЗАДАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С PERL.
- Итальянская ретро-музыка305 просмотров