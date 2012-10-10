boudilova

Анна boudilova

 
46 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Web приложение

    Web приложение. обработка таблицы, отображение, ввод и сохранение данных (не просто в лоб, есть особенности) web приложение , под Linux, используем php, Postgres Тз с хотелкой реализации интерфейса приложено, там же описание структуры таблиц и примером ...

    PHPPostgreSQLLinux
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн 3D модели участка земли.

    $250

    Есть план участка площадью 15000 кв.м. , есть места расположения зданий на нем, размеры зданий, этажность, примерный внешний вид, назначение, дорожки между зданиями. Необходимо сделать трехмерную модель этого участка, то есть показать, как бы это место ...

    3D-модель
    Ландшафтный дизайн1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подсчет единиц в двоичном числе на perl

    $50

    нужен небольшой (он, действительно, небольшой) скрипт на Perl. Есть информация о состоянии 30 соединительных линий в потоке . состояние линии кодируется одним битом - занята/свободна В потоке линий 30, получается примерно вот такое число 001001001110110110001100110000 Железка отдает это ...

    Perl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Веб-приложение для работы с БД

    $250

    Веб приложение для работы с базой. есть MSSQL2008, IIS. Описание приложения в кратце: Есть таблица в БД в которой хранятся название запросов и сами запросы (sql-query). Пользователь видит имена запросов, выбрав запрос по его имени он должен получить ...

    SQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mozgoklui
Виталий 
40 летЭстония
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн 3D модели участка земли.
Очень порядочный и ответственный заказчик, несмотря на крайне туманные задачи по объекту у вышестоящего начальства, сумела грамотно скорректировать процесс выполнения, сформулировать четкие условия задачи для достижения отличного результата. Расчет произведен мгновенно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Очень внимательный к деталям, аккуратный и пунктуальный исполнитель. по проекту - сложной формы участок с непростой тематикой (ржд.) здания разного назначения: административные, и технические, и гаражи, все получилось очень гармонично и очень красиво - модель получилась офигенная. Спасибо! Категорически рекомендую!
Ответный отзыв
Camicia_nera
Станислав 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Подсчет единиц в двоичном числе на perl
Благодарю за интересное задание :) Процессом сотрудничества доволен. Рекомендую.
Работу выполнил очень быстро и качественно. оказал помощь в последующей настройке функции, хоть это и не входило в тз. сотрудничество мне понравилось. рекомендую.
Ответный отзыв
hanick
39 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Веб-приложение для работы с БД
Очень подробное ТЗ с внятными требованиями, быстрая оплата. Очень хороший заказчик, рекомендую.
Работа выполнена в срок, согласно тз, все всплывавшие пожелания и замечания по проекту делались мгновенно. Продолжать проект буду с ним и категорически всем рекомендую!
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