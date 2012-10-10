Web приложение. обработка таблицы, отображение, ввод и сохранение данных (не просто в лоб, есть особенности) web приложение , под Linux, используем php, Postgres Тз с хотелкой реализации интерфейса приложено, там же описание структуры таблиц и примером ...
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $250
Есть план участка площадью 15000 кв.м. , есть места расположения зданий на нем, размеры зданий, этажность, примерный внешний вид, назначение, дорожки между зданиями. Необходимо сделать трехмерную модель этого участка, то есть показать, как бы это место ...Ландшафтный дизайн1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
нужен небольшой (он, действительно, небольшой) скрипт на Perl. Есть информация о состоянии 30 соединительных линий в потоке . состояние линии кодируется одним битом - занята/свободна В потоке линий 30, получается примерно вот такое число 001001001110110110001100110000 Железка отдает это ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Веб приложение для работы с базой. есть MSSQL2008, IIS. Описание приложения в кратце: Есть таблица в БД в которой хранятся название запросов и сами запросы (sql-query). Пользователь видит имена запросов, выбрав запрос по его имени он должен получить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад