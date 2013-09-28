Разработка прикладных и веб-приложений, веб-сервисов, мобильных приложений для Windows Phone (7/8) и Windows 8, создание баз данных и интерфейсов к ним на MS SQL Server и Access.
Приложения для работы с социальными сетями: VKontakte, Twitter, Facebook, Instagram (в том числе и внутренние IFrame приложения)
Языки: C#, F#, VB.NET, JavaScript, TypeScript.
Приложения для Windows с использованием Windows Forms и WPF
Веб-технологии и фреймворки: ASP MVC (Razor), JavaScript, jQuery, ASP WebForms, CSS3, HTML5
Базы данных: MS SQL Server, Mongo, Access, SQLite (а также ORM решения для доступа к ним через Entity Framework / Linq)
Мобильные технологии: Windows Phone, WinRT (Modern приложения Windows)
Образование: незаконченное высшее
2001-2005 Механико-математический факультет МГУ
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