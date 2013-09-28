hanick

Александр Ханукаев hanick

 
39 летРоссия/Москва
20 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Разработка прикладных и веб-приложений, веб-сервисов, мобильных приложений для Windows Phone (7/8) и Windows 8, создание баз данных и интерфейсов к ним на MS SQL Server и Access.

Приложения для работы с социальными сетями: VKontakte, Twitter, Facebook, Instagram (в том числе и внутренние IFrame приложения)

Языки: C#, F#, VB.NET, JavaScript, TypeScript.

Приложения для Windows с использованием Windows Forms и WPF

Веб-технологии и фреймворки: ASP MVC (Razor), JavaScript, jQuery, ASP WebForms, CSS3, HTML5

Базы данных: MS SQL Server, Mongo, Access, SQLite (а также ORM решения для доступа к ним через Entity Framework / Linq)

Мобильные технологии: Windows Phone, WinRT (Modern приложения Windows)

Образование: незаконченное высшее

2001-2005 Механико-математический факультет МГУ

JavascriptTypeScriptСоздание базы данныхjQuerySQLite
Портфолио
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Отзывы заказчиков
to-ken
Сергей 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Вирус на сайте удалить (asp.net c# mvc)
Помог разобраться с хаком DNS на сайте.
Всё очень быстро и очень адекватно. Приятно было поработать с этим заказчиком.
Ответный отзыв
romiuscenterus
Ирина 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Починить сайт (asp)
Отлично справился с задачей, рекомендую!
Хороший заказчик. Понятное ТЗ, быстрая оплата..
Ответный отзыв
westernbid
53 годаСША
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Написать VB Script функцию для API JSON с Etsy.com
Сотрудничеством остался доволен.
несмотря на некоторые заминки с моей стороны, заказчики были очень адекватными. Рекомендую.
Ответный отзыв
Asgard82
Павел 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$130
10 баллов
10 лет назад
Автоматизация функции "Найти-заменить"
Всё было сделано качественно, в срок и по разумной цене. Отличный программист, рекомендую.
Отличный заказчик: хорошее ТЗ, мгновенная оплата. рекомендую!
Ответный отзыв
danWolf
Данил 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Верстка графиков
Сделано хорошо, все комментарии подправлены быстро. Все отлично!
Хороший заказчик, отлично знающий, что ему нужно. Оплата была произведена быстро.
Ответный отзыв
Веб-программирование
9 отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
2 отзыва
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Мобильные приложения
1 отзыв
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $30
нет рейтинга
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