Написать VB Script функцию для API JSON с Etsy.com

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка171 просмотр
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На англ.: VB Function read and parse Json from etsy.com API Call

Тех. Задание:

Дополнить существующую функцию VB Function ( смотрите ниже) , которая получает при вызове номер лота, по номеру лота выполняет запрос:

https://openapi.etsy.com/v2/listings/12345672?&api_key=ХХХХ

API Key пришлем.

в этом запросе 12345672 - id лота. Тоесть сначала получаем по номеру лота номер пользователя "user_id":5711158, а потом по номеру пользователя его логин по запросу:

https://openapi.etsy.com/v2/users/5711158?&api_key=ХХХХ

API Key пришлем.

Запрос возвращает следующую строчку (JSON):

{"count":1,"results":[{"user_id":5711158,"login_name":"jessjamesjake","creation_tsz":1282245371,"referred_by_user_id":null,"feedback_info":{"count":3396,"score":100}}],"params":{"user_id":"5711158"},"type":"User","pagination":{}}

Функция должна вернуть: "jessjamesjake"

Существующая функция уже ищет данные на евау. Вот код функции:

Function consumeWebService(ItemNumber)

Dim webServiceUrl, httpReq, node, myXmlDoc

webServiceUrl = "http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetMultipleItems&responseencoding=XML&appid=ХХХХХ&siteid=ХХХ&version=ХХХ&ItemID=" & ItemNumber & "&IncludeSelector=Details"

Set httpReq = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")

httpReq.Open "GET", webServiceUrl, False

httpReq.Send

Set myXmlDoc =Server.CreateObject("MSXML.DOMDocument")

myXmlDoc.load(httpReq.responseBody)

Set httpReq = Nothing

Set node = myXmlDoc.documentElement.selectSingleNode("//GetMultipleItemsResponse/Item/Seller/UserID")

dim cn,rs,SellerId

set cn=server.CreateObject("adodb.connection")

set rs=server.CreateObject("adodb.recordset")

cn.ConnectionString=Application("cnWesternBid_ConnectionString")

cn.Open

If Not node Is Nothing Then

SellerId=node.text

'update DB record

процедуры по обновлению базы данных

cn.Execute sql

Exit Function

Else

Теперь нужно добавить поиск на etsy.

Eсли же и на етси не найден SellerId, то

'update DB record

процедуры по обновлению базы данных, на данный номер лота нет продавца

cn.Execute sql

Exit Function

End If

response.Write(consumeWebService)

End Function

10 лет назад
westernbid
53 годаСША
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
hanick
39 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Сотрудничеством остался доволен.
несмотря на некоторые заминки с моей стороны, заказчики были очень адекватными. Рекомендую.
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