Написать VB Script функцию для API JSON с Etsy.com

Тех. Задание:

Дополнить существующую функцию VB Function ( смотрите ниже) , которая получает при вызове номер лота, по номеру лота выполняет запрос:

https://openapi.etsy.com/v2/listings/12345672?&api_key=ХХХХ

API Key пришлем.

в этом запросе 12345672 - id лота. Тоесть сначала получаем по номеру лота номер пользователя "user_id":5711158, а потом по номеру пользователя его логин по запросу:

https://openapi.etsy.com/v2/users/5711158?&api_key=ХХХХ

API Key пришлем.

Запрос возвращает следующую строчку (JSON):

{"count":1,"results":[{"user_id":5711158,"login_name":"jessjamesjake","creation_tsz":1282245371,"referred_by_user_id":null,"feedback_info":{"count":3396,"score":100}}],"params":{"user_id":"5711158"},"type":"User","pagination":{}}

Функция должна вернуть: "jessjamesjake"

Существующая функция уже ищет данные на евау. Вот код функции:

Function consumeWebService(ItemNumber)

Dim webServiceUrl, httpReq, node, myXmlDoc

webServiceUrl = "http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetMultipleItems&responseencoding=XML&appid=ХХХХХ&siteid=ХХХ&version=ХХХ&ItemID=" & ItemNumber & "&IncludeSelector=Details"

Set httpReq = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")

httpReq.Open "GET", webServiceUrl, False

httpReq.Send

Set myXmlDoc =Server.CreateObject("MSXML.DOMDocument")

myXmlDoc.load(httpReq.responseBody)

Set httpReq = Nothing

Set node = myXmlDoc.documentElement.selectSingleNode("//GetMultipleItemsResponse/Item/Seller/UserID")

dim cn,rs,SellerId

set cn=server.CreateObject("adodb.connection")

set rs=server.CreateObject("adodb.recordset")

cn.ConnectionString=Application("cnWesternBid_ConnectionString")

cn.Open

If Not node Is Nothing Then

SellerId=node.text

'update DB record

процедуры по обновлению базы данных

cn.Execute sql

Exit Function

Else

Теперь нужно добавить поиск на etsy.

Eсли же и на етси не найден SellerId, то

'update DB record

процедуры по обновлению базы данных, на данный номер лота нет продавца

cn.Execute sql

Exit Function

End If

response.Write(consumeWebService)

End Function