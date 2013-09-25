Cделать поле для вставки flash изображения opencar

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки74 просмотра
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Есть сайт luxprof.ru (cms - opencart Version 1.5.2.1)

1.Необходимо сделать поле для вставки flash изображения на каждой странице товара определенного поставщика (товаров около 470) (http://www.luxprof.ru/svetilniki/lp-31162-pattern)

Изображение должно быть такого рода -Скидка 10% при заказе данного товара через корзину!

2.А также ввести данную скидку (10% фиксированно) в расчет конечной стоимости товара при покупке через корзину

Простыми словами - нужно мигающее, привлекающее внимание изображение на профиле всех товаров либо под фото, а лучше над корзиной (Скидка 10% при заказе данного товара через корзину!). И чтобы эта скидка вычиталась из общей цены товара при оформлении его через корзину

просьба к фрилансерам - это нужно сделать быстро. Пишите свои пожелания насчет цены

10 лет назад
deymon81
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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