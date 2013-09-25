Cделать поле для вставки flash изображения opencar

1. MS Sql, работа и понимание memory cache баз данных, 2. Умение составить верстку из уже существующих стилей. 3. Опыт администрирования серверов. 4. Оперативное исправление ошибок, допущенных самим же. 5. Навык проектирования и понимания процесса развития с увеличением нагрузки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт luxprof.ru (cms - opencart Version 1.5.2.1)
1.Необходимо сделать поле для вставки flash изображения на каждой странице товара определенного поставщика (товаров около 470) (http://www.luxprof.ru/svetilniki/lp-31162-pattern)
Изображение должно быть такого рода -Скидка 10% при заказе данного товара через корзину!
2.А также ввести данную скидку (10% фиксированно) в расчет конечной стоимости товара при покупке через корзину
Простыми словами - нужно мигающее, привлекающее внимание изображение на профиле всех товаров либо под фото, а лучше над корзиной (Скидка 10% при заказе данного товара через корзину!). И чтобы эта скидка вычиталась из общей цены товара при оформлении его через корзину
просьба к фрилансерам - это нужно сделать быстро. Пишите свои пожелания насчет цены
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