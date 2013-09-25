Ищу адекватного человека, знающего php и Joomla, есть несколько задач, правки по virtuemart 2, например вывести картинки товара в модуле корзины, вывести цену, поправить по мелочи, до этого делал очень хороший специалист, но его нет ...
Нужно создать каталог "Недобросовестных игроков"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система что то на подобии черного списка пользователей, только черный список игроков.
Сервис с регистрацией/входом (авторизацией), т.е. что бы пользователь смог зарегистрироваться и добавить жертву (естественно с доказательствами скриншоты и т.д.) в каталог (черный список) сам каталог должен выводится по середине сайта. Сверху панель под шапкой в ней ссылки: (справа) Регистрация/Вход в кабинет, (слева) ссылки: Главная, Полный список нарушителей, Добавить нарушителя (что бы при статусе гость кидало на авторизацию).
На панелью в самой шапке логотип.
Список по середине сайта с прокруткой (вверх/вниз).
В ногах сайта (по середине) ссылки: Контакты, Обжалование наказания (ссылается на специальную страницу) что то вроде обратной связи с специальными полями, О сервисе, Соглашение.
Чуть ниже место для счетчиков - так же сделать возможность все ссылки в head и foot редактировать в админ панели. Возможность создания статических страниц.
Над списком нарушителей по середине сайта должно быть след образом: большой поиск читеров (поиск по мылу, IP, SteamID, nick-name), Ниже топ 10 читеров (выводится списком) в следующем порядке: имя(ник)_steamID_IP_Страна.
В личном кабинете пользователя должно быть:
Добавить читера
Обжаловать занесение в черный список
Профиль(поля для заполнения):
- Имя
- Skype
- ICQ
- Номер телефона
Биллинг пользователя
При регистрации нового пользователя ему должен выдаваться определенный ID который будет вводится в плагине, т.е. он должен будет выводится в биллинге пользователя, а к нему описание.
(Плагин буду заказывать отдельно. Система будет такова, после регистрации юзера ему выдается ID который он может ввести в этом плагине, а сам плагин установить на сервер кс 1.6 к примеру. С помощью этого ID, сервер будет посылать и принимать запросы.)
Выбор линейки тарифных планов (что бы в админ панели можно было открывать/закрывать/редактировать и добавлять их).
Поле для ввода промо-кода (возможность добавлять/редактировать/удалять в админ панели) а так же устанавливать размер скидки в процентах который будет влиять на оплату при вводе.
Так же надо как то создать систему подключения (добавления сервера в нашу систему) привязка с воем роде.
(Т.е. после получения своего ID, что бы пользователь мог привязать свой сервер к нашему сервису. При добавлении сервера он будет привязан к его ID и его нельзя будет привязать к другому ID).
Ниже способы оплаты (Yandex.Money, WebMoney, QIWI, RBK-money, Z-payment, Деньги@mail.ru и SMS).
Сделать привязку WebMoney Merchant.
Т.е. к примеру пользователь зарегистрировался и получил свой ID вида: SCID0100 (StopCheatsID) он выбирает к примеру бесплатный тариф на 500 запросов/сутки. Добавляет свой сервер в нашу базу (серверов), сервер привязывается к его SCID. В плагине, ему достаточно будет ввысти свой SCID и запустить свой сервер. И тогда работа начнется.
В админке нужно будет добавить возможность блокировки и приостановления SCID.
Минимальный и бесплатный тариф у нас будет 500 запросов/сутки. Запросы будут посуточные. Обновление запросов должно происходить в период с 00.00 до 02.00 по мск. Если все 500 запросов были исчерпаны, то устанавливается ограничение на 10 запросов/час.
Если юзер выбирает платный тариф (к примеру 1000 запросов - 99руб/мес) и оплачивает через мерчант WebMoney, скрипт должен будет сам следить на сколько юзер проплатил услугу и когда ее блокировать.
Платных тарифов будет: 4.
1. 1000 запросов/сутки = нное кол-во руб/мес.
2. 5000 запросов/сутки = нное кол-во руб/мес.
3. 10000 запросов/сутки = нное кол-во руб/мес.
4. Безлимитный (для нас это где то от 100.000 до 1.000.000 запросов) если возможно то вообще неограничен сделать = нное кол-во руб/мес.
Реализовать возможность добавлять/редактировать/удалять тарифы.
Подробнее обговорим в Skype или ICQ.
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