Нужно создать каталог "Недобросовестных игроков"

Система что то на подобии черного списка пользователей, только черный список игроков.

Сервис с регистрацией/входом (авторизацией), т.е. что бы пользователь смог зарегистрироваться и добавить жертву (естественно с доказательствами скриншоты и т.д.) в каталог (черный список) сам каталог должен выводится по середине сайта. Сверху панель под шапкой в ней ссылки: (справа) Регистрация/Вход в кабинет, (слева) ссылки: Главная, Полный список нарушителей, Добавить нарушителя (что бы при статусе гость кидало на авторизацию).

На панелью в самой шапке логотип.

Список по середине сайта с прокруткой (вверх/вниз).

В ногах сайта (по середине) ссылки: Контакты, Обжалование наказания (ссылается на специальную страницу) что то вроде обратной связи с специальными полями, О сервисе, Соглашение.

Чуть ниже место для счетчиков - так же сделать возможность все ссылки в head и foot редактировать в админ панели. Возможность создания статических страниц.

Над списком нарушителей по середине сайта должно быть след образом: большой поиск читеров (поиск по мылу, IP, SteamID, nick-name), Ниже топ 10 читеров (выводится списком) в следующем порядке: имя(ник)_steamID_IP_Страна.

В личном кабинете пользователя должно быть:

Добавить читера

Обжаловать занесение в черный список

Профиль(поля для заполнения):

- Имя

- E-mail

- Skype

- ICQ

- Номер телефона

Биллинг пользователя

При регистрации нового пользователя ему должен выдаваться определенный ID который будет вводится в плагине, т.е. он должен будет выводится в биллинге пользователя, а к нему описание.

(Плагин буду заказывать отдельно. Система будет такова, после регистрации юзера ему выдается ID который он может ввести в этом плагине, а сам плагин установить на сервер кс 1.6 к примеру. С помощью этого ID, сервер будет посылать и принимать запросы.)

Выбор линейки тарифных планов (что бы в админ панели можно было открывать/закрывать/редактировать и добавлять их).

Поле для ввода промо-кода (возможность добавлять/редактировать/удалять в админ панели) а так же устанавливать размер скидки в процентах который будет влиять на оплату при вводе.

Так же надо как то создать систему подключения (добавления сервера в нашу систему) привязка с воем роде.

(Т.е. после получения своего ID, что бы пользователь мог привязать свой сервер к нашему сервису. При добавлении сервера он будет привязан к его ID и его нельзя будет привязать к другому ID).

Ниже способы оплаты (Yandex.Money, WebMoney, QIWI, RBK-money, Z-payment, Деньги@mail.ru и SMS).

Сделать привязку WebMoney Merchant.

Т.е. к примеру пользователь зарегистрировался и получил свой ID вида: SCID0100 (StopCheatsID) он выбирает к примеру бесплатный тариф на 500 запросов/сутки. Добавляет свой сервер в нашу базу (серверов), сервер привязывается к его SCID. В плагине, ему достаточно будет ввысти свой SCID и запустить свой сервер. И тогда работа начнется.

В админке нужно будет добавить возможность блокировки и приостановления SCID.

Минимальный и бесплатный тариф у нас будет 500 запросов/сутки. Запросы будут посуточные. Обновление запросов должно происходить в период с 00.00 до 02.00 по мск. Если все 500 запросов были исчерпаны, то устанавливается ограничение на 10 запросов/час.

Если юзер выбирает платный тариф (к примеру 1000 запросов - 99руб/мес) и оплачивает через мерчант WebMoney, скрипт должен будет сам следить на сколько юзер проплатил услугу и когда ее блокировать.

Платных тарифов будет: 4.

1. 1000 запросов/сутки = нное кол-во руб/мес.

2. 5000 запросов/сутки = нное кол-во руб/мес.

3. 10000 запросов/сутки = нное кол-во руб/мес.

4. Безлимитный (для нас это где то от 100.000 до 1.000.000 запросов) если возможно то вообще неограничен сделать = нное кол-во руб/мес.

Реализовать возможность добавлять/редактировать/удалять тарифы.

Подробнее обговорим в Skype или ICQ.