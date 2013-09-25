Защита директории на сайте паролем

Необходимо написать 10 и более плагинов под Joomla 2.5, которые будут вставлять различный код (вставки кода видео, ссылки на файл для скачки и т.п.), в материал и в любом месте, где будет выводится визуальный текстовый ...
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Доброго времени суток.
Необходимо рассказать о разных способах защиты директории на сайте паролем. Интересует самый надежный способ и самый простой и быстрый способы.
После выбора необходимого способа, нужно будет защитить директорию.
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