Защита директории на сайте паролем

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Доброго времени суток.

Необходимо рассказать о разных способах защиты директории на сайте паролем. Интересует самый надежный способ и самый простой и быстрый способы.

После выбора необходимого способа, нужно будет защитить директорию.

10 лет назад
partner-2008
Андрей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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