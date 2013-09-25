Сайт с каталогом на Вордпресс

Есть полностью спарсеный сайт. Страницы на спарсеном сайте не открываются, т.к. открытие страниц сделано на ajax. Нужно посмотреть как это сделано на рабочем сайте и сделать это на спарсеной версии. Написать ajax скрипт, который будет отдавать страницы без ...