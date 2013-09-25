Сайт с каталогом на Вордпресс

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Необходимо по нашим уже имеющимся исходникам в PSD сверстать и запрограммировать на Вордпресс сайт визитку с каталогом.
Бюджет на всё 3500 рублей.
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