Приглашаем в команду опытного PHP программиста

Веб-программированиеЗакрыт30 заявок812 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

От Вас требуется:

- Уверенное знание PHP, MySQL, JavaScript

- Опыт работы с YII, CI

Приветствуется:

- Инициативность

- Творческий подход

- Самодисциплина

- Умение слушать/понимать/учится

От нас предлагается:

- Интересные проекты

- Работа в команде

- Гибкий график работы

- Официальное трудоустройство

- Белая з/п

Условия

- Занятость, полная/частичная

- З/П 20 - 100т.р. - формируется от занятости (пересмотр по результатам реальной работы)

- Испытательный срок 2 мес.

Самым инициативным будет дано тестовое задание (оплачивается в результате успешного выполнения) по итогам выполнения которого уже обсуждаем график работы/выплат/сумму/пожелания.

PHP
9 лет назад
stfu
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Доработки сайта

    Есть действующий сайт - www.bmicro.ru Движок - Битрикс Задачи: 1. перенести сайт С изменением навигации, но БЕЗ изменения контента на шаблон: http://www.templatemonster.com/joomla-templates/26189.html 2. Возможна смена движка, например, на Joomla 3. Требуются согласованные изменения навигации 4. Требуются согласованные изменения в представлении ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт расчета растояний

    $5

    Привет, нужен скрипт расчета расстояний между городами использующий гугл апи (гугл карт) работает по координатам можно готовый скрипт. как должен выглядеть глянте преложение

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменение шаблона писем Joomla Virtuemart 2.0

    Необходимо изменить шаблоны писем для заказчика и администратора. Убрать все лишнее и сделать согласно разметке в прикрепленных файлах. Описание письма клиенту находиться в файле ПисьмоКлиенту.png Пример внешнего виду в файле Пример.png Структура письма администратору находится в файле администратору.xls Для ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сложная верстка сайта.

    $250

    Требуется верстка 4 страниц. Визуализация: на главной странице меню можно перемещать курсором поверх фоновой фотографии. На месте наложения меню вместо фонового фото отображается фоновой рисунок. Внутренние страницы: При нажатии на какой-либо пункт в меню, область под выбранным пунктом плавно ...

    Верстка сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание/перенос сайта на CMS

    Здравствуйте, у нас есть сайт актерского агенства http://angeltime.ru на Joomla 1.5 В нем выполнено много правок кода. Работает плохо. Необходимо выполнить перенос на эту же (обновленную) или другую CMS, или же написать сайт заново (базу перенести). Дизайн сохраняется ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить таймер обратного отсчета с блоком - куки

    Задача скопировать вот это http://trading-sys.com. Без ComeBacker. и сделать полностью рабочий вот так - http://oriflamestart.ru/startup/forx/index.html сейчас проблема в том что неправильно работает таймер - он глючит если его скопировать оттуда 1 в 1 вместо 15 мин или ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер Вконтакте

    Нужен постоянно работающий парсер Вконтакте (через апи или через веб), делающий выборки по определенным критериям. критерии нужно иметь возможность менять.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад