Правки сайта на битрикс разной степени сложности.

Задача скопировать вот это http://trading-sys.com. Без ComeBacker. и сделать полностью рабочий вот так - http://oriflamestart.ru/startup/forx/index.html сейчас проблема в том что неправильно работает таймер - он глючит если его скопировать оттуда 1 в 1 вместо 15 мин или ...