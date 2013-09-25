Сделать каталог запчастей для сайта мототематики

Добрый день! Нужно сделать скрипт вывода древа Рубрик и Подрубрик на главную для WprdPress 3.6.1. Некоторые подрубрики нужно исключить. Так же не выводить пустые рубрики. В подрубриках должно выводиться 3 популярных материала. Посты рейтировать по просмотрам. Структура: - Рубрика ---Подрубрика -----Посты ...
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