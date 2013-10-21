Верстка сайта на Opencart

Техническое задание: http://dess81.tmweb.ru/port.doc

Макеты:

http://dess81.tmweb.ru/port-arthur4

http://dess81.tmweb.ru/port-arthur41/

http://dess81.tmweb.ru/port-arthur42/

http://dess81.tmweb.ru/port-arthur5

При разработке сайта наибольшее внимание стоит уделить Галерее проектов (макет dess81.tmweb.ru/port-arthur5). Галерея проектов по сути — это тот же самый каталог, только имеющий нестандартный вывод товаров. Как вы можете видеть на макете вместо традиционной 1 фото и названия товара выводится 1 главное фото, 3 дополнительных фотографий, а справа выводятся дополнительные поля. Причем справа это не просто краткое описание, каждая строка — это отдельное поле (нужно добавить их для ввода товара в карточке товара). И слева должен выводиться каталог только для категорий и подкатегорий Галереи товаров (без включения сюда категорий из обычного каталога сайта). Это несложно сделать с использованием плагина индивидуальных категорий для ОпенКарт 1.5.1.3.

Другие функции в принципе очень стандартные. Лично меня, имеющего опыт в разработке сайтов на Опенкарте, больше всего беспокоит Галерея проектов.