Верстка сайта на Opencart

Веб-программированиеЗавершен7 заявок153 просмотра
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Техническое задание: http://dess81.tmweb.ru/port.doc

Макеты:

http://dess81.tmweb.ru/port-arthur4

http://dess81.tmweb.ru/port-arthur41/

http://dess81.tmweb.ru/port-arthur42/

http://dess81.tmweb.ru/port-arthur5

При разработке сайта наибольшее внимание стоит уделить Галерее проектов (макет dess81.tmweb.ru/port-arthur5). Галерея проектов по сути — это тот же самый каталог, только имеющий нестандартный вывод товаров. Как вы можете видеть на макете вместо традиционной 1 фото и названия товара выводится 1 главное фото, 3 дополнительных фотографий, а справа выводятся дополнительные поля. Причем справа это не просто краткое описание, каждая строка — это отдельное поле (нужно добавить их для ввода товара в карточке товара). И слева должен выводиться каталог только для категорий и подкатегорий Галереи товаров (без включения сюда категорий из обычного каталога сайта). Это несложно сделать с использованием плагина индивидуальных категорий для ОпенКарт 1.5.1.3.

Другие функции в принципе очень стандартные. Лично меня, имеющего опыт в разработке сайтов на Опенкарте, больше всего беспокоит Галерея проектов.

OpenCartВерстка сайта
10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
olek-web
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
10 лет назад
$250
4 дня
Отзыв недоступен.
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