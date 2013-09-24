Настройка форума на joomla

Есть модуль по подмене ссылок и ведения статистики. Нужно в функционал внести небольшие изменения. Тот,кто знает DLE - сделает за пол часа с перекурами. :) Подробней расскажу исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть cайт на joomla. Установлен форум kunena. Не модерируются сообщения пользователем "модератор".
Нужно это исправить и , возможно, обновить версию форума.
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