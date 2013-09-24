Настройка форума на joomla

Необходимо сделать импорт из вконтакте, facebook, instagram, odnoklassniki и с компьютера на сайт с последующей обработкой(кроп, применение эффекта аля инстаграм), затем добавление в корзину и оформление заказа. Посмотреть как это выглядит можно здесь: 6magnitov.ru instamagnet.ru ...