Исправление ошибки в WebAsyst.

Здравствуйте. Надо написать скрипт формы обратной связи. Требования: 1) Сохранять данные которые ввел человек в текстовый файл на хостинге в формате --- логин:пароль:ip адрес --- 2) Не сохранять дубли, т.е. если человек ввел 2-а раза один и тот же логин ...