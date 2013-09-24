Добрый день, Нужен бэкенд. ТЗ и схемы во вложении Лучше использовать какой-нибудь Фреймворк для этого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен движок, платформа партнерских продаж для интеграции на сайт.
Рассмотрю как готовые варианты, так и возможность написания с "0" по совместно разработанному ТЗ.
Краткое описание.
Есть реальный, не цифровой продукт который по замыслу можно продвигать через партнерки, реферальные ссылки
Задача. Клиент регистрируется в система (на сайте), ему присваивается уникальный код, и генерируется реферальная ссылка на его аккаунт.
По этому коду, и/или ссылке система понимает откуда пришли последующие клиенты, и заводит их под реферала. Т.е. на основании этого события учитывает последующие платежи и начисляет соответствующие комиссии по ранее прописанным алгоритмам.
Резюме.
Должна быть система начисления реферальных сумм (баллов) по коду или ссылке приглашающего, личный кабинет со статистикой поступающих платежей, история приглашений с привязкой к товару в магазине, привязана платежная система или платежный кабинет на примере onpay.ru, реализована возможность вывода средств на сторонние кошельки, другие платежные инструменты.
Это поверхностно. Подробнее будем обсуждать с выбранным исполнителем. Подчеркиваю, это может быть как готовое решение +адаптация, так и написанное с чистого листа.
Жду от Вас предложений. В ответе укажите свои компетенции, стоимость и ориентировочные сроки выполнения задания, другие условия.
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