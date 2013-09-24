Нужен движок, платформа партнерских продаж для интеграции на сайт.

Рассмотрю как готовые варианты, так и возможность написания с "0" по совместно разработанному ТЗ.

Краткое описание.

Есть реальный, не цифровой продукт который по замыслу можно продвигать через партнерки, реферальные ссылки

Задача. Клиент регистрируется в система (на сайте), ему присваивается уникальный код, и генерируется реферальная ссылка на его аккаунт.

По этому коду, и/или ссылке система понимает откуда пришли последующие клиенты, и заводит их под реферала. Т.е. на основании этого события учитывает последующие платежи и начисляет соответствующие комиссии по ранее прописанным алгоритмам.

Резюме.

Должна быть система начисления реферальных сумм (баллов) по коду или ссылке приглашающего, личный кабинет со статистикой поступающих платежей, история приглашений с привязкой к товару в магазине, привязана платежная система или платежный кабинет на примере onpay.ru, реализована возможность вывода средств на сторонние кошельки, другие платежные инструменты.

Это поверхностно. Подробнее будем обсуждать с выбранным исполнителем. Подчеркиваю, это может быть как готовое решение +адаптация, так и написанное с чистого листа.

Жду от Вас предложений. В ответе укажите свои компетенции, стоимость и ориентировочные сроки выполнения задания, другие условия.