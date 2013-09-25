Несложный бэкенд

$400
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок288 просмотров
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Добрый день,

Нужен бэкенд.

ТЗ и схемы во вложении

Лучше использовать какой-нибудь Фреймворк для этого.

10 лет назад
keith284487
Кирилл 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
foxart
Иван 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$400
7 дней
Разработчик "у меня все готово на 80%". Попросил убрать отрицательный отзыв, сказал, что сразу же покажет 80% сделанной работы. Потом попросил подождать до конца дня и написал, что покажет только в среду. Живет в каком-то своем мире, постоянно меняет показания и врет себе. Ну и ладно.
По правилам сервиса запрещено публиковать переписку поэтому, привожу факты: 02.10.2013 - приступил к работе, о чём отписался в скайп 03.10.2013 - работал был на связи 04.10.2013 - работал был на связи 05.10.2013 - суббота, выходной 06.10.2013 - воскресенье, выходной В понедельник в пять утра получаю отрицательный отзыв с претензией, что меня нет на связи. Обращаю внимание на то, что в профиле указано, на выходных - выходные и никто не работает круглосуточно. Также обращаю внимание на то что предоплату я не получил, телефонных звонков не получал, хотя телефон указан в профиле и при необходимости всегда можно позвонить. Был изменен бриф прикрепленный проекту и вместо "несложного бекэнда" появился фронт энд, форма авторизации разграничение прав пользователей и т.д. Также прошу обратить внимание на то что, исчезновение произошло от силы на 3, а не на указанные 4 дня и это если считать конец дня пятнцы за полноценный день. Итого: денег нет, потрачено 2.5 полноценных рабочих дня, получен негативный отзыв. Отзыв обусловлен видимо стандартным зудом менеджеров, что исполнитель раб, который не должен спать есть и отдыхать пока не сделает работу или не умрет. При этом заказчик явно неадекватен, элементарно не хватает терпения дождаться оговоренных сроков, почему то я должен показывать работу в 12 ночи или 5 часов утра. Вывод: если нет желания, получить отрицательный отзыв, только потому что у заказчика звезды стали не в том порядке или на выходных он внезапно не обнаружил вас в скайпе, категорически не рекомендую сотрудничество с данным заказчиком.
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