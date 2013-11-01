foxart

Иван foxart

 
43 годаУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
web developer since 2005

OBJECTIVE

Database Developer, Software Architect, Script Developer, WEB Developer

EXPERIENCE

  • Firebird: 9 years, last used: 2006
  • Interbase: 9 years, last used: 2006
  • MSSQL: 1 years, last used: 2013
  • MySQL: 7 years, last used: 2013
  • Oracle: 9 years, last used: 2006
  • Delphi: 16 years, last used: 2006
  • C/C++: 9 years, last used: 2013
  • .NET: 7 years, last used: 2006
  • PHP: 6 years, last used: 2013
  • HTML: 7 years, last used: 2013
  • CSS: 7 years, last used: 2013
  • JavaScript (JQuery, AJAX): 6 years, last used: 2013

    • COMPUTING SKILLS

    Databases:

    Firebird, Interbase, MSSQL, MySQL, Oracle.

    Database technologies:

    Database connectivity, Clustering, Replication, Optimization, ADO, ODBC, JDBC, PL/SQL, T-SQL.

    Web technologies:

    PHP, DHTML, HTML, XHTML, XML, Javascript, AJAX, JSON, JQuery, CGI, UA Robots, Portal solutions, CMS, Payment gateways.

    .NET technology:

    C#, .NET, .NET Remoting, DotNetNuke, NUnit, Rainbow.

    Other technologies:

    C, C++, TCP/IP sockets etc.

    Software:

    ER-Studio, Visio, Delphi, RAD Studio, SharpDevelop, Visual Studio, Firewokrs, Photoshop

    Development process:

    Documentation, Version control, QA.

    PHPJavascriptMySQLOracleHTMLCSSDelphijQueryAjax
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    Отзывы заказчиков
    creater
    40 летМалайзия
    17 лет в сервисе
    Была
    2 месяца назад
    $20
    10 баллов
    7 лет назад
    Логотип и шапку сайта сделать во flash
    Всё отлично!
    Заказчик отзыв через 3 года )))
    Ответный отзыв
    pauto1
    46 летРоссия
    15 лет в сервисе
    Был
    4 года назад
    $15
    10 баллов
    10 лет назад
    Макрос Excel по образцу
    Рекомендую исполнителя, справился с заданием моментально, твердая "десятка"
    Все ок
    Ответный отзыв
    WebImg
    Алекс 
    50 летРоссия
    10 лет в сервисе
    Был
    8 лет назад
    $500
    10 баллов
    10 лет назад
    Конвертация изображений
    Сделано больше, чем планировалось изначально, результатом доволен.
    Все ок
    Ответный отзыв
    keith284487
    Кирилл 
    38 летРоссия
    17 лет в сервисе
    Был
    3 года назад
    $400
    0 баллов
    10 лет назад
    Несложный бэкенд
    Разработчик "у меня все готово на 80%". Попросил убрать отрицательный отзыв, сказал, что сразу же покажет 80% сделанной работы. Потом попросил подождать до конца дня и написал, что покажет только в среду. Живет в каком-то своем мире, постоянно меняет показания и врет себе. Ну и ладно.
    По правилам сервиса запрещено публиковать переписку поэтому, привожу факты: 02.10.2013 - приступил к работе, о чём отписался в скайп 03.10.2013 - работал был на связи 04.10.2013 - работал был на связи 05.10.2013 - суббота, выходной 06.10.2013 - воскресенье, выходной В понедельник в пять утра получаю отрицательный отзыв с претензией, что меня нет на связи. Обращаю внимание на то, что в профиле указано, на выходных - выходные и никто не работает круглосуточно. Также обращаю внимание на то что предоплату я не получил, телефонных звонков не получал, хотя телефон указан в профиле и при необходимости всегда можно позвонить. Был изменен бриф прикрепленный проекту и вместо "несложного бекэнда" появился фронт энд, форма авторизации разграничение прав пользователей и т.д. Также прошу обратить внимание на то что, исчезновение произошло от силы на 3, а не на указанные 4 дня и это если считать конец дня пятнцы за полноценный день. Итого: денег нет, потрачено 2.5 полноценных рабочих дня, получен негативный отзыв. Отзыв обусловлен видимо стандартным зудом менеджеров, что исполнитель раб, который не должен спать есть и отдыхать пока не сделает работу или не умрет. При этом заказчик явно неадекватен, элементарно не хватает терпения дождаться оговоренных сроков, почему то я должен показывать работу в 12 ночи или 5 часов утра. Вывод: если нет желания, получить отрицательный отзыв, только потому что у заказчика звезды стали не в том порядке или на выходных он внезапно не обнаружил вас в скайпе, категорически не рекомендую сотрудничество с данным заказчиком.
    Ответный отзыв
    ArcSun
    40 летРоссия
    13 лет в сервисе
    Был
    6 лет назад
    $15
    10 баллов
    10 лет назад
    Провести анализ в Excel
    Иван реально выручил! Пришёл на помощь, когда она была так необходима. Сразу понял суть задания, так сказать, взял в свои руки, всё чётко выполнил и, главное, быстро, "прямо сейчас". Более того, написал краткое пояснение понятным языком. Спасибо за работу!
    Все отлично
    Ответный отзыв
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