web developer since 2005
OBJECTIVE
Database Developer, Software Architect, Script Developer, WEB Developer
EXPERIENCE
COMPUTING SKILLS
Databases:
Firebird, Interbase, MSSQL, MySQL, Oracle.
Database technologies:
Database connectivity, Clustering, Replication, Optimization, ADO, ODBC, JDBC, PL/SQL, T-SQL.
Web technologies:
PHP, DHTML, HTML, XHTML, XML, Javascript, AJAX, JSON, JQuery, CGI, UA Robots, Portal solutions, CMS, Payment gateways.
.NET technology:
C#, .NET, .NET Remoting, DotNetNuke, NUnit, Rainbow.
Other technologies:
C, C++, TCP/IP sockets etc.
Software:
ER-Studio, Visio, Delphi, RAD Studio, SharpDevelop, Visual Studio, Firewokrs, Photoshop
Development process:
Documentation, Version control, QA.
Портфолио
- Капля мёда505 просмотров
- Логотипы528 просмотров
- Портал657 просмотров
- Русская душа638 просмотров
- Студия Александра Росса822 просмотра
- Nissan849 просмотров
- Дизайн сайта композитора Александра Росса676 просмотров
- Пейзаж2651 просмотр
- С новым годом!565 просмотров
- Продаются новогодние елки ;-)892 просмотра
- Индомания931 просмотр
- Стелла Джанни1525 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Всё отлично!
Ответный отзыв
Заказчик отзыв через 3 года )))
$15
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую исполнителя, справился с заданием моментально, твердая "десятка"
Ответный отзыв
Все ок
$500
10 баллов
10 лет назад
Сделано больше, чем планировалось изначально, результатом доволен.
Ответный отзыв
Все ок
$400
0 баллов
10 лет назад
Разработчик "у меня все готово на 80%". Попросил убрать отрицательный отзыв, сказал, что сразу же покажет 80% сделанной работы. Потом попросил подождать до конца дня и написал, что покажет только в среду. Живет в каком-то своем мире, постоянно меняет показания и врет себе. Ну и ладно.
Ответный отзыв
По правилам сервиса запрещено публиковать переписку поэтому, привожу факты: 02.10.2013 - приступил к работе, о чём отписался в скайп 03.10.2013 - работал был на связи 04.10.2013 - работал был на связи 05.10.2013 - суббота, выходной 06.10.2013 - воскресенье, выходной В понедельник в пять утра получаю отрицательный отзыв с претензией, что меня нет на связи. Обращаю внимание на то, что в профиле указано, на выходных - выходные и никто не работает круглосуточно. Также обращаю внимание на то что предоплату я не получил, телефонных звонков не получал, хотя телефон указан в профиле и при необходимости всегда можно позвонить. Был изменен бриф прикрепленный проекту и вместо "несложного бекэнда" появился фронт энд, форма авторизации разграничение прав пользователей и т.д. Также прошу обратить внимание на то что, исчезновение произошло от силы на 3, а не на указанные 4 дня и это если считать конец дня пятнцы за полноценный день. Итого: денег нет, потрачено 2.5 полноценных рабочих дня, получен негативный отзыв. Отзыв обусловлен видимо стандартным зудом менеджеров, что исполнитель раб, который не должен спать есть и отдыхать пока не сделает работу или не умрет. При этом заказчик явно неадекватен, элементарно не хватает терпения дождаться оговоренных сроков, почему то я должен показывать работу в 12 ночи или 5 часов утра. Вывод: если нет желания, получить отрицательный отзыв, только потому что у заказчика звезды стали не в том порядке или на выходных он внезапно не обнаружил вас в скайпе, категорически не рекомендую сотрудничество с данным заказчиком.
$15
10 баллов
10 лет назад
Иван реально выручил! Пришёл на помощь, когда она была так необходима. Сразу понял суть задания, так сказать, взял в свои руки, всё чётко выполнил и, главное, быстро, "прямо сейчас". Более того, написал краткое пояснение понятным языком. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Все отлично
Веб-программирование
7 отзывов(-2)
$50/час
от $1000
#676
Встраиваемые системы
нет отзывов
$10/час
#31
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$30/час
от $1000от 3 дней
#1109