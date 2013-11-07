Конвертация изображений

$500
Системное программированиеЗавершен5 заявок308 просмотров
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Необходимо найти способ конвертации изображений или разработать приложение для конвертации. И предоставить описание с инструментами для конвертации (рабочее приложение).

Файлы для конвертации были вместе с программой Iso View, но ею не открываются. Возможно они как-то сжаты или дополнены сторонней информацией.

Исходные изображения предназначены для просмотра в комплексе программой cat.exe используя библиотеку Iso View.

cat.exe запускать смысла нет (без лицензии), предоставляется для декомпиляции.

Входной формат изображения: CGM (расширение файла)

С помощью программ предназначенных для просмотра стандартных изображений формата CGM исходные изображения не открываются.

Требуемый выходной формат изображения: PNG (в исходных размерах)

Файлы и программа прилагаются.

При необходимости имеется возможность предоставить больше данных.

10 лет назад
WebImg
Алекс 
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
foxart
Иван 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$500
14 дней
Сделано больше, чем планировалось изначально, результатом доволен.
Все ок
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