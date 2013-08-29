Стартап по VoIP

Центральный сервер - транзитный свитч на базе Asterisk, FreeSwitch, Kamailio, Yate и проч. с базой SIP-аккаунтов и математикой управления ими (разные там ограничения типа в какое время включить и выключить, сколько минут и на какие направления звонить, какую паузу между звонками сделать и проч.) плюс несколько удаленно разбросанных VPS с оконечными SBC свитчами на той же платформе что и центральный, где непосредственно и будут устанавливаться SIP-аккаунты из центральной базы чтобы не светить IP-адрес центрального свитча. Очень желателен человеческий WEB-интерфейс для работы с базой. Требуется разработка с нуля, дальнейшее управление и поддержка.