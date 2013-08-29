Проигрывание звукового файла на системном уровне

Заказ на разработку приложения.

Основная функция:

Когда пользователь на компьютере прослушивает музыку или любой другой аудиоресурс, когда уровень звука(не громкость) превышает некоторый порог, программа начинает фоновое воспроизведение заранее установленного аудиофайла на 5-10% громкости относительно уровня воспроизводимого. Когда уровень звука падает меньше установленного порога(закончилась песня, в фильме наступила пауза), воспроизведение прекращается.

Дополнительные функции программы:

1. Не раздражает пользователя всплывающими окнами, диалоговыми окнами и предупреждениями.

2. Возможность задания в билдере варианта: аудио файл присоединяется к экземпляру программы сразу или подгружается позже из Интернета.

3. Возможность удаленного обновления аудиофайла на компьютере пользователя командой с сервера.

4. Ведение статистики на сервере. Т.е. на каком экземпляре программы и сколько времени длилось воспроизвдение. Время начала и конца воспроизведения.

5. Возможность задания резервного адреса сервера с которого брать инфо/оставлять статистику в случае если основной сервер окажется недоступным.

6. [Опционально] Веб-админка.

7. Работа клиента не сказывается на субъективной скорости работы ОС.

8. Стабильная работа на операционных системах Microsoft Windows(обсуждается с Исполнителем).

9. Инсталлируется с автозапуском при загрузке ОС.

Если у Вас есть идеи о реализации данной функциональности, то я вышлю подробное техническое задание и,после обсуждения, мы начнем сотрудничество. Пожалуйста в ответы включайте стоимость, сроки, метод реализации главного функционала[опционально], выбор языка реализации, предыдущий опыт и/или релевантные работы в портфолио.

Спасибо.