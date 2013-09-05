Программист С++

$2500
Системное программированиеЗакрыт2 заявки208 просмотров
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Требуется опытный С++ программист. Фриланс с фиксированным графиком, пн-пт с 10 до 19 мск.

Требования:

Усидчивость, исполнительность, желание работать дистанционно.

Опыт работы на С++ обязателен, не менее 2-х лет. Новичков не берем.

10 лет назад
Snmer
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад