Программист С++

Демон написан на С++/Qt Работает в среде CentOS Linux x64 После смены оборудования и пересборки демона, при запуска - вылетает с ошибкой. Исходники и доступ по SSH я предоставлю. Нужен человек, которы сможет выявить и исправить ошибку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный С++ программист. Фриланс с фиксированным графиком, пн-пт с 10 до 19 мск.
Требования:
Усидчивость, исполнительность, желание работать дистанционно.
Опыт работы на С++ обязателен, не менее 2-х лет. Новичков не берем.
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