Настройка proxy сервера для антивирусной проверки

Приветствую, есть очень нестандартная задача. От человека который возьмется за это задание, нужно большое количество знаний. Приложение очень сложное, но выполнимое.

А теперь подробнее.

Есть сервер, из него необходимо сделать прокси сервер, который мог бы фильтровать приложения .apk (Android приложения) на наличие вредоносного кода. По сути нужно как-то взять существующий антивирус под Android и встроить его в прокси сервер.

Для чего это нужно.

У нас есть большой штат сотрудников, которые имеют телефоны на Андроиде. Нет возможности всем поставить антивирус. Но все телефоны выходят в интернет через наш DNS сервер. То есть мы сделаем проброс всего http трафика через наш прокси сервер, который должен проверять .apk приложения в трафике на наличие вредоносного кода.