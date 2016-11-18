bubniv

Евгений bubniv

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Kazbich123
Казбек 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$30
10 баллов
4 года назад
Установить библиотеку Web3Modal с GithHub
Евгений очень ответственный заказчик. С ним работать очень легко и приятно. Всегда на связи и готов отвечать на все возникающие вопросы исполнителя. Никаких недопониманий и стычек с этим заказчиком у Вас никогда не будет. Только конструктивный деловой диалог, ведущий к успешному завершению проекта.
Была выполнена огромная работа в области, в которой ранее исполнитель не работал. Для решения многих проблем, ему пришлось изучить очень много новой информации в области блокчейна. Но он справился с работой на ура, постоянно был на связи. Оцениваю человека очень положительно и рекомендую как профессионального исполнителя. Буду работать еще! Спасибо.
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sxeper
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Пару небольших изменений на сайте (WordPress).
WordPress
Отличный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую!!!
Все было сделано быстро, качественно и без каких-либо проблем. В процессе возникла другая работа, с которой Александр справился на отлично. Спасибо большое! Будем работать еще)
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ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
$100
10 баллов
8 лет назад
Сделать клон сайта (1 в 1) + Админка.
MySQL
отличный заказчик, хоть и без Т.З. но была простая задача :)
У меня была очень серьезная, нестандартная проблема. Требовалось сделать сложное программное обеспечение за нереально короткие сроки. Сергей мне сразу дал понять, что мои сроки - нереальны, я расстроился но все же решил доверить работу, пусть и будет сделана не так быстро, как хотелось. Но как же я был удивлен, когда Сергей сделал все даже быстрее, чем требовалось изначально!!! Человек понял всю проблему и стал работать без остановки, чтобы помочь и смог сделать нереальное. Огромные респект и большое спасибо. Будем работать еще. +++
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Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Заставить кнопку на сайте запускать виджет.
HTML
Всё быстро. Задание, оплата.
Все отлично, спасибо.
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ki44321
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$130
10 баллов
8 лет назад
Несложное приложение для iOS на Xcode
AndroidHTMLiOSMySQLOpencart
Точно знает что хочет получить, вовремя платит, приятный в общении. Рекомендую. Готов к продолжению сотрудничества.
Отлично сработались с Виктором. Все было сделано на отличном уровне, человек всегда был на связи. По ходу работы возникли дополнительные просьбы в разработке приложения, Виктор сделал без проблем. Буду обращаться еще. Спасибо!
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