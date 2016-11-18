У меня была очень серьезная, нестандартная проблема. Требовалось сделать сложное программное обеспечение за нереально короткие сроки. Сергей мне сразу дал понять, что мои сроки - нереальны, я расстроился но все же решил доверить работу, пусть и будет сделана не так быстро, как хотелось. Но как же я был удивлен, когда Сергей сделал все даже быстрее, чем требовалось изначально!!! Человек понял всю проблему и стал работать без остановки, чтобы помочь и смог сделать нереальное. Огромные респект и большое спасибо. Будем работать еще. +++