Необходима консультация по смарт-контракту на Solidity версии 0.8.6. Требуется проанализировать функцию сжигания токенов и выяснить причину неработоспособности функции перевода процентов с каждой транзакции. Важно предоставить решение и рекомендации по исправлению.
- $10Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
- $60
Необходимо установить библиотеку Web3Modal на сервер и разработать взаимодействие с криптовалютными кошельками, такими как Metamask и Dapper. Задача включает установку библиотеки по инструкции, создание кнопки для подключения кошелька и реализацию всплывающей формы для ввода суммы и автоматической транзакции. Опыт работы с библиотекой приветствуется. Дедлайн - сегодня.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработчик для интеграции Web3 на сайте, чтобы пользователи могли покупать токены в сети Binance Smart Chain через Metamask. Необходим опыт работы с библиотекой web3.js. Заказчик предоставляет смарт-контракт и токены, важно иметь опыт, чтобы минимизировать время на разбор.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Приветствую! Ищу людей, который разбираются в теме Blockchain и все что с ним связано. Мне необходимо написать исследование. У нас есть клиент, который хочет развернуть собственную Blockchain сеть, но не знает какое решение выбрать. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Ищем администратора который отлично ориентируется в Ubuntu/Debian. Требуется установить программное обеспечение OpenDAX на наше облако в Амазоне, по инструкции с этой страницы: https://github.com/openware/opendax У нас для этого ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Добрый день! Есть интернет-магазин, на нем есть товары. Если открыть страницу любого товара, например: https://yoursuperfoods.eu/products/organic-power-matcha-mix?variant=21672679045 То можно увидеть фотографию товара и несколько дополнительных фотографий. Если подождать несколько секунд, то дополнительные картинки по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Приветствую! Я разрабатываю интернет-магазин на OpenCart. Мне необходимо очень простое приложение, для того, чтобы мои пользователи могли авторизоваться и просмотреть историю своих заказов. У меня для этого уже есть html5 шаблон самого ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад