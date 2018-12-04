sxeper

Александр sxeper

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка адаптивных сайтов, landing page, интернет магазинов.

Доработка сайтов на таких CMS как:

-PrestaShop;

-WordPress;

-OpenCart;

-Joomla;

-Drupal;

-ModX;

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

Neft
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Prestashop 1.6 - правки в модуле Яндекса для Маркета
PrestaShop
Сделал быстро, всё ок.
Все ок. Рекомендую. Оплата сразу после выполненной работы.
Ответный отзыв
rak15071982
Владислав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
25 отзывов
$5
10 баллов
6 лет назад
Слетели первые 3 страницы на WP
WordPress
Спасибо за работу.Быстро и качественно!Буду обращаться ещё!
Все нормально. Рекомендую.
Ответный отзыв
alowell
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта на wordpress
WordPress
Работа выполнена четко, без лишних слов, замечаний нет, самые благоприятные впечатления от сотрудничества .
Хороший заказчик, мне понравилось сотрудничать с Сергеем. Понятное ТЗ, оплата в срок и всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
polukat
41 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Правки по сайту WP
WordPress
Александр очень хорош в работе с WP. Работа была сделана быстро, четко, качественно! Будем сотрудничать дальше!
Хороший заказчик, всегда на связи. Очень удобно работать. Оплата своевременная. Рекомендую.
Ответный отзыв
worldsova
Елена 
57 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 отзывов
$10
10 баллов
6 лет назад
Плагин инстаграмм привязать к сайту на WP?
WordPress
Все было сделано быстро, четко, в срок. Давались корректные советы. Случайно отправила в 2 раза больше оплату - Александр вернул обратно лишнюю сумму. Приятно работать с компетентным, порядочным специалистом.
Рекомендую. Оплата сразу после завершения работы. Будем сотрудничать в дальнейшем.
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