Разработка адаптивных сайтов, landing page, интернет магазинов.
Доработка сайтов на таких CMS как:
-PrestaShop;
-WordPress;
-OpenCart;
-Joomla;
-Drupal;
-ModX;
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Портфолио
- Сайт юридической компании Corplex178 просмотров
- Интернет магазин на Prestashop (шаблон с нуля)208 просмотров
- Центр Клинической Ветеринарии227 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
PrestaShop
Сделал быстро, всё ок.
Ответный отзыв
Все ок. Рекомендую. Оплата сразу после выполненной работы.
$5
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Спасибо за работу.Быстро и качественно!Буду обращаться ещё!
Ответный отзыв
Все нормально. Рекомендую.
$40
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Работа выполнена четко, без лишних слов, замечаний нет, самые благоприятные впечатления от сотрудничества .
Ответный отзыв
Хороший заказчик, мне понравилось сотрудничать с Сергеем. Понятное ТЗ, оплата в срок и всегда на связи. Рекомендую!
$80
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Александр очень хорош в работе с WP. Работа была сделана быстро, четко, качественно! Будем сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда на связи. Очень удобно работать. Оплата своевременная. Рекомендую.
$10
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Все было сделано быстро, четко, в срок. Давались корректные советы. Случайно отправила в 2 раза больше оплату - Александр вернул обратно лишнюю сумму. Приятно работать с компетентным, порядочным специалистом.
Ответный отзыв
Рекомендую. Оплата сразу после завершения работы. Будем сотрудничать в дальнейшем.