Приложение для iOS из двух SDK.

Приветствую!

Нужно создать несложное приложение из двух SDK. Мне нужен готовый проект в Xcode.

1. Предложить какое-либо готовое решение по авторизации и хранению пользователей. То есть мне нужно встроить SDK которое позволяет зарегистрировать/авторизовать пользователей посредством социальных сетей или емайл. И хранить базу этих пользователей.

2. Нужно встроить SDK Intercom. https://developers.intercom.com/v2.0/docs/ios-installation

На выходе должно получится приложение, которое позволяет зарегистрироваться/авторизоваться пользователю и начать писать мне сообщение через Intercom чат.

Предлагайте свои решения, выберу самое оптимальное.