Сделать автозапуск видеофона на мобильных

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок123 просмотра
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Здравствуйте ! 

Проблема: На главной vlzu.ru видео на фоне. На мобильных не запускается. Клиент утверждает, что на прошлой версии сайта (на wix) тоже было видео и оно запускалось на айфоне. Нужно сделать чтобы видео стартовало автоматом и на декстопе и на мобильных. У вас должен быть iphone для проверки

6 лет назад
Vladimir8989
Владимир 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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