Приложение для iOS/Android

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок153 просмотра
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Добрый день!

Буду благодарен если вы сделаете нам выгодное предложение по разработке мобильного приложения для нашей сети ресторанов

В приложениях, должны быть реализованы следующие функции:

1.Выбор ресторана! Всего 9 ресторанов, из них 5 сетевых с одним меню, 2 сетевых с одним меню и 1 одиночных ресторанов.

2.Формирование отдельных заказов для каждого ресторана, через общую корзину.

3.Подключение интернет эквайринга.

4.Оповещение о заказе ( E- mail, sms).

5.Обратная связь.

6.Личный кабинет.

7.Промокоды.

8.Работа с бонусной системой.

9.История заказов.

10.Push уведомления.

11.Обмен данных с программным обеспечением iiko.ru, описание о обмене данными при разработке приложение вот тут http://api.iiko.ru/ http://api.iiko.ru/Instruct.aspx

12.Разработка дизайна.

13.Маркетинговые инструменты (баннеры, слайдеры)

14. Рейтинг официантов

15. Привлечение гостей

16. Активность гостей

P.S на данный моменты используем мобильное приложение Plazius https://plazius.ru/

AndroidiOSПриложение для iOS
7 лет назад
farcho
40 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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