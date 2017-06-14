Разработчик приложений под все мобильные платформы

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки141 просмотр
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ТОЛЬКО УКРАИНА

Необходим Разработчик приложений под все возможные мобильные платформы. Необходимо сайт перенести в приложение. Еще раз повторяю только Украина. 

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7 лет назад
bmwister
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад