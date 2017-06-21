Поменять прошивку у планшета Android

Мобильные приложенияЗавершен4 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно поменять прошивку у планшета Android чтобы убрать с декстопа все приложения,   иконки и установить только одно свое. Мне нужна полная и быстрая процедура чтобы можно

было так сделать у несколько десятков планшетов

Android
7 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
Выбранный исполнитель
BoDiX
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Богдан оперативно разобрался в задаче, предложил простое но эффективное решение, рекомендую!
Задача поставлена чётко, было приятно сотрудничать. Рекомендую