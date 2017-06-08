Чекер номеров watsapp

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки105 просмотров
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Нужна автоматизация задачи

Импорт из файла 10 к номеров  в телефонную книгу гугл google.com/contacts/

Синхронизация c watsapp

Экспорт валидных номеров в файл

Удаление номеров из телефонной книги

Цена сроки?

7 лет назад
wowa24
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов