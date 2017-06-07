Доработать приложение под android

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Требуется android - разработчик

В компанию mambo24.ru требуется android разработчик для доработки приложения.

По нашему ТЗ аутсорсинговая компания создала приложение, в котором необходимо доделать необходимый функционал. ТЗ пока не составлено.

Так же разработано api на серверной части для работы с моб приложениями.

 

Оплата по договоренности. Часы считать не любим, поэтому предлагаем фикс в месяц.

Важна максимальная оперативность и скорость. Готовность уделить проекту часов 7-8 в день при необходимости.

 

Т.к. компания представляет из себя агрегатор различных интернет магазинов, приблизительный функционал приложения к дальнейшей реализации:

1 - тонкая настройка фильтров и поиска по приложению.

2 - push уведомления

3 - корзина, прямой заказ с приложения (улучшение юзабилити)

4 - маркетинговые механики, подбор рекомендуемых товаров и услуг под историю заказов/просмотров.

 

Требования к разработчику:

1 - умение самостоятельно определить необходимые ресурсы и технологии для оптимизации и разработки приложения, понимание паттернов.

2 - опыт работы с клиент-серверными приложениями.

3 - общий опыт разработки под андроид от 1,5 лет (клиентская часть + базовое понимание архитектуры)

4 - умение работать с “неформальными запросами”, самостоятельно сформулировать в четкое ТЗ для себя.

5 - наличие законченных приложений в play market будет преимуществом.

6 - уровень middle

 

 

Для отклика необходимо добавиться  скайп alina-rzn.region с пометкой “андроид”

Android
7 лет назад
Alina_HR
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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