Доработать приложение под android

Требуется android - разработчик

В компанию mambo24.ru требуется android разработчик для доработки приложения.

По нашему ТЗ аутсорсинговая компания создала приложение, в котором необходимо доделать необходимый функционал. ТЗ пока не составлено.

Так же разработано api на серверной части для работы с моб приложениями.

Оплата по договоренности. Часы считать не любим, поэтому предлагаем фикс в месяц.

Важна максимальная оперативность и скорость. Готовность уделить проекту часов 7-8 в день при необходимости.

Т.к. компания представляет из себя агрегатор различных интернет магазинов, приблизительный функционал приложения к дальнейшей реализации:

1 - тонкая настройка фильтров и поиска по приложению.

2 - push уведомления

3 - корзина, прямой заказ с приложения (улучшение юзабилити)

4 - маркетинговые механики, подбор рекомендуемых товаров и услуг под историю заказов/просмотров.

Требования к разработчику:

1 - умение самостоятельно определить необходимые ресурсы и технологии для оптимизации и разработки приложения, понимание паттернов.

2 - опыт работы с клиент-серверными приложениями.

3 - общий опыт разработки под андроид от 1,5 лет (клиентская часть + базовое понимание архитектуры)

4 - умение работать с “неформальными запросами”, самостоятельно сформулировать в четкое ТЗ для себя.

5 - наличие законченных приложений в play market будет преимуществом.

6 - уровень middle

Для отклика необходимо добавиться скайп alina-rzn.region с пометкой “андроид”