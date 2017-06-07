Доработать приложение под android

Выкуплю приложения на ios и на android для кафе, для отелей, для аренды машин! мне нужны только эти тематикиГлавное условие – не конструктор приложений! нужно чтобы у вас был доступ к бекэнду, фронту и тд. ...
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Требуется android - разработчик
В компанию mambo24.ru требуется android разработчик для доработки приложения.
По нашему ТЗ аутсорсинговая компания создала приложение, в котором необходимо доделать необходимый функционал. ТЗ пока не составлено.
Так же разработано api на серверной части для работы с моб приложениями.
Оплата по договоренности. Часы считать не любим, поэтому предлагаем фикс в месяц.
Важна максимальная оперативность и скорость. Готовность уделить проекту часов 7-8 в день при необходимости.
Т.к. компания представляет из себя агрегатор различных интернет магазинов, приблизительный функционал приложения к дальнейшей реализации:
1 - тонкая настройка фильтров и поиска по приложению.
2 - push уведомления
3 - корзина, прямой заказ с приложения (улучшение юзабилити)
4 - маркетинговые механики, подбор рекомендуемых товаров и услуг под историю заказов/просмотров.
Требования к разработчику:
1 - умение самостоятельно определить необходимые ресурсы и технологии для оптимизации и разработки приложения, понимание паттернов.
2 - опыт работы с клиент-серверными приложениями.
3 - общий опыт разработки под андроид от 1,5 лет (клиентская часть + базовое понимание архитектуры)
4 - умение работать с “неформальными запросами”, самостоятельно сформулировать в четкое ТЗ для себя.
5 - наличие законченных приложений в play market будет преимуществом.
6 - уровень middle
Для отклика необходимо добавиться скайп alina-rzn.region с пометкой “андроид”
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